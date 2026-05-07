Трамп прогнозирует быстрое окончание конфликта с Ираном - РИА Новости, 07.05.2026
04:10 07.05.2026
Трамп прогнозирует быстрое окончание конфликта с Ираном

© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп прогнозирует быстрое окончание военного конфликта с Ираном на фоне продолжающихся переговоров.
  • В Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прогнозирует быстрое окончание военного конфликта с Ираном на фоне продолжающихся переговоров.
"Они (большинство людей - ред.) понимают, что наши действия правильны и что все (конфликт - ред.) закончится быстро", – заявил Трамп, выступая на телемитинге в поддержку кандидата в губернаторы Джорджии от республиканцев Берта Джонса.
Ранее американский президент заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижении сделки.
Как сообщал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт новой фазе переговоров между государствами. По информации портала, Вашингтон ожидает получить ответ от Ирана на свое предложение в течение ближайших двух дней.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что продолжение и эффективность переговоров между Ираном и США будут зависеть от завершения военного конфликта между двумя странами, а также от того, предоставит ли Вашингтон Тегерану гарантии о том, что нападения не повторятся в будущем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
