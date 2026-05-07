МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Киевский режим во главе с Зеленским пошел на шантаж, чтобы спровоцировать ответ российской стороны и тем самым иметь повод обвинить Москву в нарушении перемирия, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

По его словам, украинские социальные сети, особенно в Киеве, "охвачены паникой на фоне слухов о возможных провокационных действиях украинского руководства". "Пользователи выражают опасения, что Зеленский может принять решение об ударе по территории России, что, по их мнению, неизбежно приведет к "мощнейшему ответному удару". Сообщения в сети передают тревогу: "Русские нам этого не простят. Похоже, шутки кончились, и нас угробят". Эти слова отражают растущий страх среди части населения перед эскалацией конфликта и его катастрофическими последствиями для Украины", - подчеркнул собеседник агентства.