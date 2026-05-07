15:25 07.05.2026
Зеленский пошел на шантаж, чтобы спровоцировать Россию, считает эксперт

Тиханский: Зеленский пошел на шантаж, чтобы обвинить РФ в нарушении перемирия

© REUTERS / Valentyn Ogirenko — Владимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Александр Тиханский считает, что Зеленский пошел на шантаж, чтобы спровоцировать ответ российской стороны и обвинить Москву в нарушении перемирия.
  • Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, при этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Киевский режим во главе с Зеленским пошел на шантаж, чтобы спровоцировать ответ российской стороны и тем самым иметь повод обвинить Москву в нарушении перемирия, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
"Целью Зеленского заявленное "перемирие" с 6 мая было объявлено для того, чтобы обвинить Россию и не соблюдать перемирие 9 мая. Действия Зеленского однозначно можно оценить как "шантаж", который приведет к жесткому ответу со стороны России. Украина в очередной раз попыталась обмануть саму себя, а Зеленский давно направляет свои заявления на создание очередной провокации против России и каждый раз пытается обвинить Россию в том, что Киев хочет мира, а вот "Россия не соглашается", - сказал эксперт.
По его словам, украинские социальные сети, особенно в Киеве, "охвачены паникой на фоне слухов о возможных провокационных действиях украинского руководства". "Пользователи выражают опасения, что Зеленский может принять решение об ударе по территории России, что, по их мнению, неизбежно приведет к "мощнейшему ответному удару". Сообщения в сети передают тревогу: "Русские нам этого не простят. Похоже, шутки кончились, и нас угробят". Эти слова отражают растущий страх среди части населения перед эскалацией конфликта и его катастрофическими последствиями для Украины", - подчеркнул собеседник агентства.
Тиханский выразил уверенность, что многие киевляне высказывают недоверие к действующей власти, отмечая, что сам Зеленский, вероятно, покинет столицу перед 9 мая, опасаясь возможных ответных мер. "При этом, по мнению некоторых пользователей, руководство страны проявляет полное безразличие к судьбе обычных жителей", - подытожил эксперт.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 6 мая заявил, что Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала удары дронов ВСУ по Джанкою актами терроризма киевского режима.
