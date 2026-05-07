03:08 07.05.2026
США указали на риски получения террористами новых видов оружия

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
  • США в новой контртеррористической стратегии указали на риски получения террористами новых видов оружия.
  • В документе отмечается, что новые виды оружия, такие как беспилотники, могут быть предоставлены террористам государственными субъектами, включая Иран, Китай и Россию.
  • Авторы стратегии также назвали угрозу получения террористами ядерного оружия одним из аспектов контртеррористической среды.
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США в новой контртеррористической стратегии указали на риски получения террористами новых видов оружия, в том числе из России, не приведя доказательств, как именно это может происходить.
"Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией", – говорится в документе.
Там не привели никаких доказательств, как именно это может происходить.
В качестве остальных аспектов авторы стратегии назвали угрозу получения террористами ядерного оружия, альянсы между террористическими группировками, а также сотрудничество между государствами и картелями.
