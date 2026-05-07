"Хотят уничтожить человечество". Создатели ИИ раскрыли планы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Захар Андреев. “Возможна ситуация наподобие той, что показана в фильме “Терминатор”, когда искусственный интеллект уничтожит нас всех”, — заявил под присягой предприниматель Илон Маск. В США — громкий судебный процесс, который проливает свет на подоплеку создания систем ИИ и раскрывает жутковатую идеологию его разработчиков.

Битва титанов

В конце апреля в федеральном суде в Окленде, штат Калифорния, начались слушания по иску главы SpaceX и Tesla к Сэму Альтману, руководителю компании OpenAI, которая разрабатывает известный чат-бот ChatGPT.

выступил в суде лично — богатейший человек планеты излагал свою позицию в течение трех дней. Предприниматель был одним из сооснователей OpenAI и ее ключевым инвестором в 2015-м. Он выделил примерно 38 миллионов долларов с условием, что организация останется некоммерческой, а разработка систем ИИ — открытой (что отражено в названии) и контролируемой.

В 2018-м Маск покинул проект. После его ухода Альтман сделал коммерческую деятельность ключевой — разработка продукта (чат-бота) была защищена коммерческой тайной, так что ни о какой открытости речь больше не шла. После запуска ChatGPT компания привлекла десять миллиардов долларов от Microsoft. Сегодня ее оценочная стоимость выросла до 852 миллиардов.

Теперь Маск говорит, что считает себя обманутым. Предприниматель просит вернуть любые "незаконно полученные средства" в некоммерческий фонд OpenAI, подразделение по получению прибыли ликвидировать, а генерального директора компании Альтмана и ее президента Грега Брокмана — уволить.

Ответчик заявляет, что истинная причина иска — попытка убрать конкурентов. Ведь спустя пять лет после выхода из OpenAI Маск основал собственного разработчика систем искусственного интеллекта — xAI, которого позже интегрировал в космическую компанию SpaceX.

Эксперты обращают внимание на то, что судебные разбирательства активизировались в преддверии выхода обеих компаний на IPO, которое может стать крупнейшим в истории. Согласно оценкам, есть вероятность, что стоимость OpenAI после этого поднимется до триллиона долларов, а SpaceX (c xAI в составе) — до 1,75 триллиона.

Маск же уверяет, что преследует экзистенциальные задачи — спасение человечества от уничтожения.

Моральные установки ИИ

Выступая в суде, он напомнил, что создавал OpenAI в противовес тогдашнему лидеру в разработке систем искусственного интеллекта — компании Google. Предпринимателя напугал разговор с сооснователем поисковика Ларри Пейджем на вечеринке по случаю дня рождения Маска в 2013-м.

Спор описан в книге Уолтера Айзексона. Основатель Tesla и SpaceX предупреждал, что без должного контроля ИИ может уничтожить человечество. Пейдж, в свою очередь, назвал эти опасения "сентиментальным бредом". Он обвинил собеседника в "видовом шовинизме", считая, что машинный разум — это лишь следующий этап эволюции и сознание в цифровой форме ценно не меньше, чем в биологической.

Чтобы этого не допустить, Маск, по его словам, и попытался создать систему ИИ, которая будет дружелюбна к человеку и подконтрольна ему. Именно для этого основали сперва OpenAI, а затем, когда контроль над разработчиком ChatGPT был потерян, — xAI.

Ранее Маск заявлял, что алгоритмы Google и OpenAI ангажированы в рамках леволиберальной повестки. По его мнению, концепция DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) стала для этих компаний доминирующей идеологией. Ради соблюдения принципов "вокеизма", подчеркнул предприниматель, сторонники этого движения готовы пренебречь даже человеческой жизнью.

"Если ИИ запрограммирован на то, чтобы любой ценой добиваться разнообразия, то он сделает все возможное для достижения результата, потенциально даже убивая людей", — писал Маск в своей соцсети Х.

Выступая на заседании суда в Окленде, он подтвердил эти опасения.

“Наихудший сценарий — ситуация, подобная той, что показана в "Терминаторе", когда искусственный интеллект уничтожит нас всех”, — заявил Маск.

Впрочем, как заметил адвокат Альтмана, опасения за судьбу человечества не помешали “человеколюбивой” ИИ-системе Маска использовать модели OpenAI для обучения. Глава SpaceX вынужден был согласиться.

Что движет Маском на самом деле — коммерческий расчет или искреннее желание спасти цивилизацию — известно только ему самому. Сторонние же эксперты оценивают экзистенциальные угрозы для человечества, которые несет в себе развитие ИИ, куда менее однозначно.

Жертвы будут

Стремительное развитие методов ИИ действительно трансформирует экономику и социальную сферу, признает Денис Деркач, заведующий научно-учебной лабораторией методов анализа больших данных факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ.

“Каждому человеку, обществу и рынку труда неизбежно придется адаптироваться к этим тектоническим сдвигам, и переход может быть весьма болезненным для целых профессий (особенно в сфере образования и интеллектуального труда начального уровня). Однако между "турбулентностью на рынке труда" и "экзистенциальной угрозой биологическому виду" лежит колоссальная дистанция. При наличии вменяемых мер предосторожности (регуляторных и технических) я не вижу в замене рутинных когнитивных функций ничего фатального”, — говорит эксперт РИА Новости.

По мнению Деркача, опасения алармистов стоит воспринимать “скорее как важный предохранитель для общества, побуждающий нас к осторожности, но не как неизбежный приговор”.

Ученый выделяет две реальные опасности, которые несет в себе развитие ИИ уже сегодня.

“Первая — непрозрачность решений. Современные системы ИИ работают на вероятностных принципах, не обладая пониманием физического мира или здравого смысла, присущего человеку. Это может приводить как к неожиданным выигрышам, так и к опасным ошибкам”, — говорит Деркач.

Он приводит классический пример — матч компьютерной программы AlphaGo против Ли Сидоля (ход 37), когда алгоритм сделал шаг, воспринятый гроссмейстерами как сбой, но оказавшийся гениальным выигрышным решением.

“Проблема в том, что в следующий раз такой неочевидный ход может оказаться реальной катастрофической ошибкой, которую человек не распознает вовремя. Внедрение подобных систем на автопилоте в критическую инфраструктуру или системы вооружений без права человеческого вето — реальная угроза, которая есть уже сейчас”, — считает эксперт.

Вторая проблема — кадровый разрыв и цифровое неравенство.

“Нынешняя волна автоматизации уникальна тем, что бьет по белым воротничкам и высококвалифицированным специалистам, разрушая традиционную карьерную лестницу. Раньше из десяти новичков вырастало пять специалистов и один эксперт. Теперь же ИИ забирает функции младших сотрудников, перекрывая социальный и карьерный лифт”, — констатирует Деркач.