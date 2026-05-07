В акции "Бессмертный полк" в зоне СВО приняли участие Т-80БВМ и Т-90М

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне СВО, приняли участие в акции "Бессмертный полк" на танках Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", сообщили в Минобороны России.

"В преддверии Дня Победы военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, экипажи танков Т-80БВМ и Т-9 0М "Прорыв" нанесли на броню портреты ветеранов ВОВ, отдав дань памяти героям, выполнив заезды на полигоне в тыловом районе спецоперации.

"Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" наклеили на броню своих боевых машин портреты дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной войны, отдав таким образом дань памяти героям, сражавшимся за свободу Родины, а после этого экипажи выполнили несколько показательных заездов на боевых машинах на полигоне в тыловом районе СВО", - следует из сообщения военного ведомства.

По окончанию заездов была совершена боевая стрельба из штатного 125-мм орудия.

"Заезды завершились боевой стрельбой из штатного 125-мм орудия: несколько выстрелов по мишеням были произведены в честь героев Великой Отечественной войны и в ознаменование наступающего праздника – Дня Победы", - говорится в сообщении.

Танкисты отметили, что "для них важно продолжать дело своих дедов – сегодня они защищают Родину на передовой, так же как их родственники защищали Отечество в 1941–1945 годах".