Рейтинг@Mail.ru
В акции "Бессмертный полк" в зоне СВО приняли участие Т-80БВМ и Т-90М - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 07.05.2026 (обновлено: 11:43 07.05.2026)
В акции "Бессмертный полк" в зоне СВО приняли участие Т-80БВМ и Т-90М

МО: в "Бессмертном полку" в зоне СВО приняли участие Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв"

© Минобороны РоссииТанкисты группировки войск "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Танкисты группировки войск Центр приняли участие в акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Минобороны России
Танкисты группировки войск "Центр" приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкисты группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» на танках Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» в зоне СВО.
  • Экипажи танков нанесли на броню портреты ветеранов Великой Отечественной войны и выполнили показательные заезды на полигоне в тыловом районе спецоперации.
  • Заезды завершились боевой стрельбой из штатного 125-мм орудия в честь героев Великой Отечественной войны и в ознаменование Дня Победы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне СВО, приняли участие в акции "Бессмертный полк" на танках Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", сообщили в Минобороны России.
"В преддверии Дня Победы военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, приняли участие в патриотической акции "Бессмертный полк", - говорится в сообщении военного ведомства.
Орден Победы и красные флаги: Москва готовится к 9 Мая - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Орден Победы" и красные флаги: Москва готовится к 9 Мая
6 мая, 11:43
По информации Минобороны, экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" нанесли на броню портреты ветеранов ВОВ, отдав дань памяти героям, выполнив заезды на полигоне в тыловом районе спецоперации.
"Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" наклеили на броню своих боевых машин портреты дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной войны, отдав таким образом дань памяти героям, сражавшимся за свободу Родины, а после этого экипажи выполнили несколько показательных заездов на боевых машинах на полигоне в тыловом районе СВО", - следует из сообщения военного ведомства.
По окончанию заездов была совершена боевая стрельба из штатного 125-мм орудия.
"Заезды завершились боевой стрельбой из штатного 125-мм орудия: несколько выстрелов по мишеням были произведены в честь героев Великой Отечественной войны и в ознаменование наступающего праздника – Дня Победы", - говорится в сообщении.
Танкисты отметили, что "для них важно продолжать дело своих дедов – сегодня они защищают Родину на передовой, так же как их родственники защищали Отечество в 1941–1945 годах".
После завершения мероприятия экипажи вернулись к выполнению плановых задач боевой подготовки. Танкисты группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать свои навыки, чтобы с высоким профессионализмом выполнять все поставленные боевые задачи.
Участник движения Юнармия и сотрудники Газпрома во время церемонии зажжения Вечного огня в Торжке - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Вечный огонь зажгли в 12 регионах в рамках акции "Храним огонь Победы"
5 мая, 16:17
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90МДень Победы — 2026Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала