ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям украинских войск в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Залиман и Семеновка в Харьковской области, Красный Лиман и Крестище в Донецкой Народной Республике.