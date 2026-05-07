Алиханов рассказал, кто первым получит импортозамещенный Superjet
04:24 07.05.2026
Алиханов рассказал, кто первым получит импортозамещенный Superjet

Ближнемагистральный самолет Superjet-100 приступил к сертификационным летным испытаниям. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet-100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Azimut или «Россия».
  • Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet-100.
  • Сертификация SJ-100 запланирована на август 2026 года, в различной степени готовности находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet-100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Azimut или "Россия", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы к этому вопросу очень взвешено подходим, определяем эксплуатанта, который имеет богатый опыт работы с предыдущей моделью Superjet для того, чтобы на новом типе им было проще "разлетать" машину. Среди возможных первых заказчиков рассматривается Red Wings, Azimut или "Россия", - сообщил министр.
Он добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") сейчас ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet-100.
"Нам очень важно правильно определить первого эксплуатанта. Начало жизненного цикла машины – это очень ответственный момент, когда выявляются все "детские болезни", когда необходимо правильно развернуть послепродажное обслуживание, чтобы борт максимальное количество времени находился в воздухе, а не стоял на земле и не ждал соответствующих запчастей", - пояснил Алиханов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
РоссияАнтон АлихановAzimutМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)SJ-100
 
 
