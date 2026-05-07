Суд в Сочи дал пять лет родственнику Татуляна по делу о мошенничестве

СОЧИ, 7 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи приговорил к пяти годам лишения свободы дядю криминального авторитета Рубена Татуляна - Эдуарда Каладжяна - по делу о мошенничестве, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Уточняется, что расследование уголовного дела проводилось при оперативном сопровождении сотрудников службы в Сочи УФСБ России по краю.

"Центральным районным судом Сочи вынесен приговор 65-летнему Эдуарду Каладжяну. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В 2020 году Каладжян, являющийся дядей объявленного ранее в международный розыск криминального авторитета Рубена Татуляна (Робсон), путем обмана приобрел право на земельный участок, расположенный в Адлерском районе Сочи. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным краевой прокуратуры, Каладжян распорядился земельным участком площадью более 500 квадратных метров по своему усмотрению, причинив ущерб муниципалитету в особо крупном размере.