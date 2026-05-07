Участника бойцовской лиги из Кирова осудили за пропаганду терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвей Леванов из Кирова осужден на 5 лет колонии общего режима за пропаганду терроризма и хулиганство.

Леванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провоцировал конфликтные ситуации, размахивал ножом и демонстрировал татуировку с символикой запрещенной в России террористической организации.

Ранее Леванов был исключен из местного бойцовского клуба за недопустимое поведение.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Участник бойцовской лиги из Кирова Матвей Леванов, который провоцировал конфликтные ситуации по политическому мотиву, осужден на 5 лет колонии общего режима за пропаганду терроризма и хулиганство, сообщает региональное управление ФСБ.

Ранее в СУСК Кировской области сообщили, что, по данным следствия, 23 февраля 2025 года пьяный мужчина подошел к незнакомым ему гражданам у одного из развлекательных заведений города и стал размахивать ножом. Одна из женщин сделала ему замечание, после чего обвиняемый попытался ее ударить. Также мужчина показал свою татуировку с символикой запрещенной в РФ террористической организации и публично оправдывал и пропагандировал терроризм.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Мужчину заключили под стражу.

"Приговором Центрального окружного военного суда Леванов признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении УФСБ Кировской области.