Участника бойцовской лиги из Кирова осудили за пропаганду терроризма

18:08 07.05.2026
Участника бойцовской лиги из Кирова осудили на 5 лет за пропаганду терроризма

Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Леванов из Кирова осужден на 5 лет колонии общего режима за пропаганду терроризма и хулиганство.
  • Леванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провоцировал конфликтные ситуации, размахивал ножом и демонстрировал татуировку с символикой запрещенной в России террористической организации.
  • Ранее Леванов был исключен из местного бойцовского клуба за недопустимое поведение.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Участник бойцовской лиги из Кирова Матвей Леванов, который провоцировал конфликтные ситуации по политическому мотиву, осужден на 5 лет колонии общего режима за пропаганду терроризма и хулиганство, сообщает региональное управление ФСБ.
Ранее в СУСК Кировской области сообщили, что, по данным следствия, 23 февраля 2025 года пьяный мужчина подошел к незнакомым ему гражданам у одного из развлекательных заведений города и стал размахивать ножом. Одна из женщин сделала ему замечание, после чего обвиняемый попытался ее ударить. Также мужчина показал свою татуировку с символикой запрещенной в РФ террористической организации и публично оправдывал и пропагандировал терроризм.
Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Мужчину заключили под стражу.
"Приговором Центрального окружного военного суда Леванов признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении УФСБ Кировской области.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. После разразившегося скандала местный бойцовский клуб заявил об исключении Леванова из своих рядов за "недопустимое поведение", поскольку клуб поддерживает участников СВО, а Леванов не разделяет эти ценности.
