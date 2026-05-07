Суд отпустил троих фигурантов дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ* - РИА Новости, 07.05.2026
17:14 07.05.2026 (обновлено: 17:26 07.05.2026)
Суд отпустил троих фигурантов дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отпустил из-под домашнего ареста под запрет определённых действий троих фигурантов дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Дмитрия Протопопова**, Артема Вахляева** и Павла Иванова** избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Год назад фигуранты были отправлены под домашний арест обвинению в организации экстремистской деятельности (часть 3 статьи 282.2 УК РФ). Росфинмониторинг внес всех троих в перечень террористов и экстремистов. По данным СМИ, Протопопов** - один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum, Иванов** является директором по продажам, Вахляев** отвечал за склад и распространение литературы.
В апреле пресс-служба издательства "Эксмо" сообщала, что гендиректор Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books. Позже их отпустили после допроса под обязательство о явке. Источник РИА Новости сообщил, что в отношении них уголовное дело не возбуждалось.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
**Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
