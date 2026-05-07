Суд дал сроки фигурантам дела о покушении на замдиректора КБ в Коломне

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 15 лет восьмерых фигурантов дела о предотвращённом ФСБ в Коломне покушении на заместителя директора "КБ машиностроения" (КБМ) Геннадия Девяткова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме для безопасности участников. Все признаны виновными в приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ ).

Самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме и штрафом 600 тысяч рублей — получил Вадим Панчуков. Денис Кайзер и Шандро Шишков осуждены на 13 лет. Анастасии Берестовой назначено 13 лет общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.

Двое несовершеннолетних фигурантов проведут по 6 лет в воспитательной колонии. Еще двое подсудимых получили 7 и 8 лет.

Как сообщало, ГСУ СК России по Московской области , покушение готовилось в конце 2024 года по заказу неустановленных лиц с территории Украины . Исполнителей задержали с поличным в декабре, когда они пытались установить самодельное взрывное устройство под автомобиль топ-менеджера оборонного предприятия.