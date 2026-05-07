Суд дал сроки фигурантам дела о покушении на замдиректора КБ в Коломне

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 15 лет восьмерых фигурантов дела о предотвращённом ФСБ в Коломне покушении на заместителя директора "КБ машиностроения" (КБМ) Геннадия Девяткова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме для безопасности участников. Все признаны виновными в приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ).
Самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме и штрафом 600 тысяч рублей — получил Вадим Панчуков. Денис Кайзер и Шандро Шишков осуждены на 13 лет. Анастасии Берестовой назначено 13 лет общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.
Двое несовершеннолетних фигурантов проведут по 6 лет в воспитательной колонии. Еще двое подсудимых получили 7 и 8 лет.
Как сообщало, ГСУ СК России по Московской области, покушение готовилось в конце 2024 года по заказу неустановленных лиц с территории Украины. Исполнителей задержали с поличным в декабре, когда они пытались установить самодельное взрывное устройство под автомобиль топ-менеджера оборонного предприятия.
Как сообщало ведомство, четверо — жители Пермского края, Московской и Свердловской областей — согласились участвовать в преступлении за обещанное вознаграждение не менее 1 миллиона рублей. Взрывное устройство они получили из тайника в заброшенном гараже, а целью был внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, которым пользовался представитель КБМ. Бомба должна была сработать при движении автомобиля, однако оперативники УФСБ задержали злоумышленников в момент закладки, после чего устройство обезвредил робот-сапёр.