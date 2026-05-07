Жительницу Смоленской области осудили за комментарии о Дне Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Жительницу Смоленской области, разместившую в интернете презрительно-негативные комментарии о Дне Победы, приговорили к двум годам принудительных работ по делу о реабилитации нацизма, сообщили в прокуратуре региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети интернет, на срок 3 года", – добавили в ведомстве.