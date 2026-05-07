Жительницу Смоленской области осудили за комментарии о Дне Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Жительницу Смоленской области, разместившую в интернете презрительно-негативные комментарии о Дне Победы, приговорили к двум годам принудительных работ по делу о реабилитации нацизма, сообщили в прокуратуре региона.
"В суде установлено, что в апреле 2022 года и 2023 года подсудимая в одной из социальных сетей, а также открытом публичном сообществе разместила текстовые комментарии, выражающие явное неуважение к обществу и содержащие презрительно-негативное отношение ко Дню воинской славы России — Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – говорится в релизе.
Отмечается, что 29-летняя жительница региона признана виновной по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием интернета), поскольку нарушила моральные нормы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Уточняется, что приговор вынес Смоленский областной суд.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети интернет, на срок 3 года", – добавили в ведомстве.