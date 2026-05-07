Жителя Кубани осудили за передачу Украине данных с закрытых лекций о БПЛА

10:45 07.05.2026 (обновлено: 10:58 07.05.2026)
Житель Кубани получил 18 лет за передачу Украине данных с закрытых лекций о БПЛА

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Краснодара Алексея Зубарева приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу украинской разведке видео с закрытых лекций о беспилотниках.
  • Мужчина скопировал файлы с записью из закрытого Telegram-канала "Образовательная платформа Кибердром 2024", и отправил их члену спецслужб Киева.
  • Уголовное дело было возбуждено по статьям о госизмене, публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Краснодара Алексея Зубарева, который передал украинской разведке видео с закрытых лекций о беспилотниках и противодействии им на СВО, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его информации, 26 февраля 2023 года Зубарев, находясь дома в Краснодаре, во время переписки с неизвестным согласился сотрудничать с управлением разведки минобороны Украины.
Для этого он принял участие во всероссийском конкурсе "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром", в рамках которого специалистами в области радиоэлектронной борьбы 20 января и 22 февраля 2024 года были прочитаны лекции на тему: "Опыт применения робототехнических средств, беспилотных воздушных судов и средств противодействия им в рамках СВО".
Лекции были опубликованы в закрытом Telegram-канале "Образовательная платформа Кибердром 2024". Зубарев, имея доступ к каналу как участник конкурса, скопировал файлы с видеозаписью лекций, содержащих сведения военного характера, которые могли быть использованы против безопасности РФ, и отправил их действующему члену украинской разведки.
Кроме того, 7 мая 2023 года Зубарев разместил видео, содержащее призыв к подрыву Московского Кремля. Также он разместил под публикацией другого человека свои комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал пресс-секретарь суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
