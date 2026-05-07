Жителя Кубани осудили за передачу Украине данных с закрытых лекций о БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Краснодара Алексея Зубарева приговорили к 18 годам лишения свободы за передачу украинской разведке видео с закрытых лекций о беспилотниках.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Краснодара Алексея Зубарева, который передал украинской разведке видео с закрытых лекций о беспилотниках и противодействии им на СВО, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его информации, 26 февраля 2023 года Зубарев, находясь дома в Краснодаре , во время переписки с неизвестным согласился сотрудничать с управлением разведки минобороны Украины.

Для этого он принял участие во всероссийском конкурсе "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром", в рамках которого специалистами в области радиоэлектронной борьбы 20 января и 22 февраля 2024 года были прочитаны лекции на тему: "Опыт применения робототехнических средств, беспилотных воздушных судов и средств противодействия им в рамках СВО".

Лекции были опубликованы в закрытом Telegram-канале "Образовательная платформа Кибердром 2024". Зубарев, имея доступ к каналу как участник конкурса, скопировал файлы с видеозаписью лекций, содержащих сведения военного характера, которые могли быть использованы против безопасности РФ , и отправил их действующему члену украинской разведки.

Кроме того, 7 мая 2023 года Зубарев разместил видео, содержащее призыв к подрыву Московского Кремля. Также он разместил под публикацией другого человека свои комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал пресс-секретарь суда.