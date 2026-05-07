Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО признала вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО Кристина Солдатенко признала вину и возместила ущерб потерпевшему.
- Другая обвиняемая — Зоя Череповская — согласилась с предъявленным обвинением лишь частично.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО Кристина Солдатенко признала вину и возместила ущерб потерпевшему, сообщил ее адвокат в ходе судебного процесса в Химкинском городском суде Московской области.
"Моя подзащитная признала вину и возместила ущерб потерпевшему", — сказал защитник.
На Урале задержали членов ОПГ за хищение выплат участникам СВО
24 апреля, 20:36
Другая обвиняемая — Зоя Череповская, как сообщил в ходе процесса её адвокат, согласилась с предъявленным обвинением лишь частично. Остальные фигуранты, по словам адвоката, выскажут свою позицию позднее.
Химкинский городской суд 30 апреля продлил всем семерым подсудимым — Дмитрию Боглаеву, Руслану Хусенову, Кристине и Наталье Солдатенко, Зое Череповской, Римме Полудановой и Азалии Хамидуллиной — срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 21 октября 2026 года.
По версии следствия, с 2018 по 2022 год Игорь Бардин, Алексей Кабочкин и Юрий Королев создали в Москве и Московской области преступное сообщество, нацеленное на хищение денег у участников СВО и других пассажиров аэропорта Шереметьево. Соучастники вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая ложные истории об опоздании на рейс и отсутствии средств на билеты. В 2024 году им удалось похитить у 17 граждан, включая восьмерых военнослужащих, более 760 тысяч рублей. Похищенное, по данным следствия, распределялось между членами группы.
Источник: "попрошаек", обманувших бойцов СВО в Шереметьево, арестовали
7 октября 2025, 05:17