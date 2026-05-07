Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО признала вину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО Кристина Солдатенко признала вину и возместила ущерб потерпевшему, сообщил ее адвокат в ходе судебного процесса в Химкинском городском суде Московской области.

"Моя подзащитная признала вину и возместила ущерб потерпевшему", — сказал защитник.

Другая обвиняемая — Зоя Череповская, как сообщил в ходе процесса её адвокат, согласилась с предъявленным обвинением лишь частично. Остальные фигуранты, по словам адвоката, выскажут свою позицию позднее.

Химкинский городской суд 30 апреля продлил всем семерым подсудимым — Дмитрию Боглаеву, Руслану Хусенову, Кристине и Наталье Солдатенко, Зое Череповской, Римме Полудановой и Азалии Хамидуллиной — срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 21 октября 2026 года.