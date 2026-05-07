03:26 07.05.2026
Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО признала вину

Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО Кристина Солдатенко признала вину и возместила ущерб потерпевшему.
  • Другая обвиняемая — Зоя Череповская — согласилась с предъявленным обвинением лишь частично.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Одна из фигуранток дела о хищении средств у участников СВО Кристина Солдатенко признала вину и возместила ущерб потерпевшему, сообщил ее адвокат в ходе судебного процесса в Химкинском городском суде Московской области.
"Моя подзащитная признала вину и возместила ущерб потерпевшему", — сказал защитник.
Другая обвиняемая — Зоя Череповская, как сообщил в ходе процесса её адвокат, согласилась с предъявленным обвинением лишь частично. Остальные фигуранты, по словам адвоката, выскажут свою позицию позднее.
Химкинский городской суд 30 апреля продлил всем семерым подсудимым — Дмитрию Боглаеву, Руслану Хусенову, Кристине и Наталье Солдатенко, Зое Череповской, Римме Полудановой и Азалии Хамидуллиной — срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 21 октября 2026 года.
По версии следствия, с 2018 по 2022 год Игорь Бардин, Алексей Кабочкин и Юрий Королев создали в Москве и Московской области преступное сообщество, нацеленное на хищение денег у участников СВО и других пассажиров аэропорта Шереметьево. Соучастники вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая ложные истории об опоздании на рейс и отсутствии средств на билеты. В 2024 году им удалось похитить у 17 граждан, включая восьмерых военнослужащих, более 760 тысяч рублей. Похищенное, по данным следствия, распределялось между членами группы.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваХимкинский городской судШереметьево (аэропорт)
 
 
