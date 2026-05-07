17:11 07.05.2026
Американский БПЛА не смог провести разведку на Ближнем Востоке из-за аварии

Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
  • Разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton не смог провести разведку над Персидским заливом из-за аварии.
  • Дрон начал терять высоту и развернулся недалеко от города Хафар-эль-Батин.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton в четверг не смог выполнить регулярный разведывательный полет над Персидским заливом, предположительно, из-за аварии, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, беспилотник с позывным OVRLD02, произведенный компанией Northrop Grumman, включил транспондер около 07.40 мск, находясь над Иорданией на высоте примерно десять километров.
После этого он направился по своему традиционному маршруту к берегам Персидского залива через территорию Саудовской Аравии. Примерно в 09.45 мск, находясь недалеко от города Хафар-эль-Батин, БПЛА начал терять высоту и развернулся.
Немногим позднее, около 10.00 мск, MQ-4C Triton подал аварийный код 7700, означающий аварию или нештатную ситуацию на борту. Чуть больше чем через час БПЛА отключил транспондер на высоте 14 километров над Саудовской Аравией.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
