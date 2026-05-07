Американский БПЛА не смог провести разведку на Ближнем Востоке из-за аварии

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton в четверг не смог выполнить регулярный разведывательный полет над Персидским заливом, предположительно, из-за аварии, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Немногим позднее, около 10.00 мск, MQ-4C Triton подал аварийный код 7700, означающий аварию или нештатную ситуацию на борту. Чуть больше чем через час БПЛА отключил транспондер на высоте 14 километров над Саудовской Аравией.