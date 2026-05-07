Контртеррористическая стратегия США направлена против картелей

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что основные террористические угрозы для страны исходят от наркокартелей, исламистов и левых радикалов, следует из новой стратегии США по противодействию терроризму.
"В настоящее время мы сталкиваемся с тремя основными типами террористических группировок: наркотеррористы и транснациональные (криминальные - ред.) группировки, традиционные исламистские террористические группировки, леворадикальные экстремисты, включая анархистов и антифашистов", - говорится в документе.
При этом власти США уверены, что способны справится с каждой из вышеупомянутых угроз.