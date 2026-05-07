ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США потребовали от Европы немедленно усилить контртеррористические меры в регионе, следует из новой стратегии по борьбе с терроризмом.
"Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия", — говорится в документе.
Кроме того, там указывается, что континент стал инкубатором таких угроз. Как утверждается, одним из факторов стала бесконтрольная массовая миграция, которая превратила Европу в канал переброски террористов.
"Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов", — добавляется в тексте.
Авторы стратегии также призывают Европу как "родину западной культуры и ценностей" действовать и "остановить свой сознательный упадок".
