Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал Иран угрозой для США - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 07.05.2026
Белый дом назвал Иран угрозой для США

Белый дом назвал Иран главной угрозой для США на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа считает Иран главной угрозой Соединенным Штатам, исходящей из Ближневосточного региона.
  • Белый дом полагает, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.
  • Меморандум включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает Иран главной угрозой Соединенным Штатам, исходящей из Ближневосточного региона, следует из новой стратегии США по противодействию терроризму.
"Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая "Хезболлах", - говорится в документе.
Как ранее сообщал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать состоящий из 14 пунктов меморандум об окончании конфликта, документ даст старт фазе переговоров между государствами.
Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Живые мишени". Неожиданный удар Ирана ужаснул США
5 мая, 20:29
 
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала