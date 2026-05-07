США не хотят, чтобы богатые союзники по НАТО в Европе работали на террор

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. США считают недопустимым, чтобы "богатые союзники" по НАТО в Европе становились финансовыми и вербовочными центрами террористов, говорится в новой американской стратегии по борьбе с терроризмом.
"Недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов", – говорится в документе.
Ключевой проблемой названа неконтролируемая миграция: из-за слабых границ Европы и нехватки ресурсов у ее спецслужб континент превратился "в благоприятную среду для подготовки атак против американцев и европейцев".
