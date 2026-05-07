"Будем с Россией". На Западе заявили об ультиматуме Трампу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попытки президента США Дональда Трампа использовать нефтяную торговлю в качестве инструмента принуждения могут привести к переориентации покупателей американской нефти на поставки из России и Ирана, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
По мнению Хадсона, аналогичные действия Вашингтона на финансовых рынках так же обречены на неудачу.
"Если Трамп использует долларовую систему и международную финансовую систему как оружие, <…> угрожая другим странам уничтожить их экономики <…> в случае их отказа изолировать Иран и Китай, как того требуют США, тогда эти страны <…> могут создать альтернативную систему. И в будущем их банки станут <…> независимыми от США", — пояснил профессор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
