Рейтинг@Mail.ru
"Будем с Россией". На Западе заявили об ультиматуме Трампу - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 07.05.2026 (обновлено: 02:06 07.05.2026)
"Будем с Россией". На Западе заявили об ультиматуме Трампу

Профессор Хадсон: из-за Трампа покупатели нефти из США могут переключиться на РФ

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что попытки президента США Дональда Трампа использовать нефтяную торговлю как инструмент принуждения могут привести к переориентации покупателей американской нефти на поставки из России и Ирана.
  • По мнению Хадсона, если Трамп использует долларовую систему и международную финансовую систему как оружие, угрожая другим странам уничтожить их экономики, то эти страны могут создать альтернативную систему и стать независимыми от США.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попытки президента США Дональда Трампа использовать нефтяную торговлю в качестве инструмента принуждения могут привести к переориентации покупателей американской нефти на поставки из России и Ирана, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Трамп шаг за шагом превращает в оружие <…> нефтяную торговлю. <…> Другие страны могут сказать, что, если США собираются перекрыть им поставки нефти, тогда они <…> будут торговать с Россией, Ираном и другими дружественными странами, а не с США", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Россия сорвала джекпот там, где никто не ждал
Вчера, 08:00
По мнению Хадсона, аналогичные действия Вашингтона на финансовых рынках так же обречены на неудачу.
"Если Трамп использует долларовую систему и международную финансовую систему как оружие, <…> угрожая другим странам уничтожить их экономики <…> в случае их отказа изолировать Иран и Китай, как того требуют США, тогда эти страны <…> могут создать альтернативную систему. И в будущем их банки станут <…> независимыми от США", — пояснил профессор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
3 мая, 08:00
 
В миреСШАИранРоссияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала