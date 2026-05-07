Премьера спектакля "Цыганка Аза" состоится в Москве 16 мая

МОСКВА, 7 мая — пресс-служба театра "Ромэн". Премьера спектакля "Цыганка Аза" пройдет 16 мая 2026 года в Москве в театре "Ромэн".
Два цыганских рода веками не ладят. Несмотря на это, кузнец Ардо и девушка Лета решают быть вместе наперекор обычаям общин. После побега они селятся в заброшенной конюшне и живут в бедности. В табор возвращается Стэво — отец цыганки Азы. Он провел много лет на каторге и намерен отомстить тому, кого считает виновным в смерти жены. Его путь ведет к Ардо. Аза, которая давно и безответно любила кузнеца, оказывается перед выбором: попытаться спасти его или остаться верной своему роду.
Спектакль длится 2 часа 30 минут с одним антрактом.
Создатели:
Режиссер-постановщик – Лекарев Н.Г.;
Режиссер – Лекарев Н.Н.;
Художник-постановщик – Романцова А.В.;
Художник по костюмам – Манюк М.В.;
Художник по свету – Козлов О.А.;
Балетмейстер – Лекарева А.Э.
Действующие лица и исполнители:
Аза - таборная цыганка Лекарева Анжела;
Ардо - кузнец Богданов Артур, Джелакаев Стэффэн;
Баро - вожак табора З. А. РФ Лекарев Николай, Лекарев Николай мл.;
Лаура - мать Ардо Жемчужная Ольга, Шаркози Патриция;
Стэво - служивый, отец Азы, З.А РФ Булдыженко Артур;
Пан Мотеуш - Сураков Сергей;
Кондрат Вуйцик - богатый сельчанин Н.А. РФ Грохольский Роман.
Его дети:
Лета – дочь Богданова Радмила, Дубаева Мадина;
Лукаш - старший сын Руденко Артур;
Влад - младший сын Джелакаев Стэффэн;
Захар Радович - богатый купец Рубенчик Александр;
Анна - служанка Захара Байдак Дарья;
Ядвига - жена Лукаша З.А РФ Муштакова Нина, Янышева Валерия;
Болька – бедный сельчанин, блаженный Богданов Сергей;
Червоня – таборный конюх Джелакаев Мануэль;
Лила – подруга Азы Лекарева Наталья;
Мариулла - молодая цыганка Сличенко Ольга;
Марфа – старая гадалка З.А РФ Таманская Татьяна;
Пхуро - старик Прокоп Н.А РФ Василевский Борис;
Жандарм - Басов Валерий.
Цыгане табора: артисты театра.
Музыканты: Тарасов Б.Н., Дарчинянц А.К.
