Соцфонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным Путиным

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Социальный фонд России сообщил, что назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства 4 мая присвоил звание "Мать-героиня" жительницам нескольких регионов России.
"Социальный фонд оперативно назначил выдающимся мамам страны положенные меры поддержки", - говорится в сообщении Соцфонда на платформе "Макс".
Как уточнили в ведомстве, прежде всего речь идет о ежемесячной денежной выплате, которую фонд оформляет автоматически со дня присвоения звания. Размер выплаты составляет 76,5 тысячи рублей в месяц.
Почетной награды удостоены восемь женщин из Воронежской и Самарской областей, Башкирии и Мордовии, а также Курганской и Владимирской областей.
