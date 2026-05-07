Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным Путиным - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 07.05.2026
Соцфонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным Путиным

Соцфонд назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом России Владимиром Путиным.
  • Ежемесячная денежная выплата составляет 76,5 тысячи рублей и оформляется автоматически со дня присвоения звания.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Социальный фонд России сообщил, что назначил выплаты матерям-героиням, награжденным президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства 4 мая присвоил звание "Мать-героиня" жительницам нескольких регионов России.
"Социальный фонд оперативно назначил выдающимся мамам страны положенные меры поддержки", - говорится в сообщении Соцфонда на платформе "Макс".
Как уточнили в ведомстве, прежде всего речь идет о ежемесячной денежной выплате, которую фонд оформляет автоматически со дня присвоения звания. Размер выплаты составляет 76,5 тысячи рублей в месяц.
Почетной награды удостоены восемь женщин из Воронежской и Самарской областей, Башкирии и Мордовии, а также Курганской и Владимирской областей.
Семья - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
В Соцфонде рассказали о повышении маткапитала в этом году
15 апреля, 15:34
 
ОбществоРоссияСамарская областьВладимирская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала