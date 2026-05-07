Экипаж "Солнцепека" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Экипаж ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" за один удар уничтожил углубленный пункт управления БПЛА, огневые позиции, пункт временной дислокации, опорный пункт, а также около 20 боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода огнеметных систем с позывным "Рим".
"В вечернее время неся боевое дежурство в районе ожидания, получили координаты целей с пункта управления БПЛА. Выехали на боевую позицию. После наступления темного времени суток по указанным координатам был нанесен огневой удар, выжигая термобарическими зарядами все живое на украинских позициях", – сообщил агентству "Рим".
По словам военнослужащего, контроль и корректировка поражаемых целей проводилась расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт.
"В результате выполнения боевой задачи были уничтожены один углубленный пункт управления БПЛА, долговременные огневые позиции, опорный пункт, пункт временной дислокации и до 20 военнослужащих ВСУ", – отметил он.