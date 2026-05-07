В Сочи пресекли деятельность аптек, торгующих сильнодействующими веществами

СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность восьми участников организованной группы в Сочи, которые подозреваются в незаконном обороте сильнодействующих веществ через подконтрольные аптечные сети, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Более 32,7 тысячи блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов изъяли из незаконного оборота в городе Сочи. Операцию провели мои коллеги… совместно с сотрудниками ФСБ России. Они пресекли противоправную деятельность восьми участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обороте сильнодействующих веществ", - написала Волк в своём канале в мессенджере " Макс ".

По ее словам, участники группы основали в Сочи криминальный бизнес и оформили коммерческую организацию. Через неё фармацевты подконтрольных аптечных сетей продавали без рецепта препараты, которые содержат запрещенные к свободному обороту вещества, при этом завышали на них цены.

Оперативники в ходе обысков, помимо лекарственных препаратов, изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, компьютерную технику.