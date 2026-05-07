Синоптик рассказал, в каких регионах в начале лета выпадет снег

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Снег еще выпадет в регионах России на побережье Северного Ледовитого океана в мае и начале лета, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всего", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, в каких регионах России еще может выпасть снег в мае и начале лета.
Побережье Северного Ледовитого океана в России охватывает арктическую зону от Мурманской области до Чукотки. Основные регионы включают Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Красноярский край) и Чукотский автономные округа, а также Республику Саха (Якутия).