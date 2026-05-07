В Президентском полку рассказали, как попасть служить на Пост № 1

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России на мероприятии, посвященному 90-летнему юбилею воинской части, рассказали, как попасть на службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.

Президентский (Кремлевский) полк - уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства, сохранности кремлевских ценностей, других важных государственных объектов, участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Датой рождения Президентского полка считается 8 апреля 1936 года, когда приказом № 122 по гарнизону Московского Кремля Батальон особого назначения был реорганизован в Полк специального назначения. По традиции день части отмечается 7 мая, в день создания ВС РФ. Ежегодно в этот день происходит представление Президентского полка президенту РФ

Порядок поступления на службу

"Военнослужащий, когда еще является кандидатом на службу, проходит собеседование с психологами в военном комиссариате. Мы получаем личное дело, при изучении просматриваем как раз карту психологического отбора. Если он соответствует высоким требованиям, которые необходимы для службы в нашем полку, мы приглашаем данного военнослужащего на очное собеседование, которое обычно проходит за несколько месяцев до фактического призыва", - сказал старший офицер отделения по работе с личным составом Денис Варенников.

Далее, по словам старшего офицера, в течение нескольких месяцев после собеседования представители полка задают военнослужащему определенные вопросы.

"Мы оцениваем степень его готовности по беседе, по тому, как он ведет себя. После этого изучаем его семью, изучаем его биографию. Нам оказывают содействие коллеги в регионах, всего у нас более 40 регионов призыва. Мы выезжаем в служебные командировки специально для того, чтобы очно пообщаться с кандидатом", - продолжил Варенников.

После окончания этих мероприятий призывник направляется на сборный пункт для отправки в полк, где по прибытии группа штатных психологов проводит психологический отбор, тестирование и изучение в течение всей "учебки".

"В соответствии с их заключениями военнослужащие распределяются как по подразделениям, так и по специальностям. Определяется их наибольшая пригодность к тому или иному виду службы и в течение всей службы психологи обязательно сопровождают весь служебный процесс", - сказал Варенников.

Отвечая на вопрос о том, куда после службы идут "кремлевцы", он сказал, что большинство из них становятся очень достойными людьми.

"Многие реализуются, дальше проходят обучение в высших учебных заведениях, идут работать по профессии. Это все у них закладывается, в армии просто вырабатывается более такое взвешенное решение как-то строить жизнь. Они для себя выстраивают более логическую цепочку последующих действий, вплоть до того, что впервые задумываются о том, кем они будут, как они создадут семью, как они будут воспитывать детей. Вот так формируются, в том числе, и династии", - заявил Варенников.

Особенности отбора в почетный караул

"Для отбора к несению службы в почетном карауле у нас, как правило, военнослужащие подбираются парами. Это самое тяжелое, я считаю, подобрать человека по антропометрии, чтобы они были схожи друг с другом по росту, плечевому поясу, схожим чертам лица. Поэтому, если в полк приходят близнецы, мы стараемся их отобрать в нашу роту, потому что несение службы происходит парно", - рассказал командир роты Андрей Ушанов.

По его словам, служба на первом посту несется при любой погоде, в том числе и холодной, поскольку в постовых кабинках имеются вертикальный подогрев и подогрев ног.

"Он не сильно греет, но, тем не менее, военнослужащий обморожения никого не получает и ему более комфортно нести службу. Неважно снег, дождь, град, служба будет нестись, минимальные комфортные условия для этого создаются", - сказал Ушанов.

Как проходит срочная служба

"Я приехал в военкомат на медицинский осмотр, после чего мне позвонили и сказали, что я подхожу по параметрам в Президентский полк . Этому я, конечно, обрадовался и согласился. Мне дали список документов, которые я должен был донести и мне была организована встреча с представителями полка. После данной встречи мне сказали, что я подхожу и меня это очень обрадовало", - сказал солдат-срочник Михаил Булгаков из Невинномысска

По словам солдата, самым ярким воспоминанием за время службы стало первое заступление на Могилу Неизвестного солдата.

"Я проснулся с хорошим настроением, потому что я попал в первый караул, а это считается очень почетным, попасть сразу первым, открыть, так сказать, данное мероприятие. Выйдя на "взлетную полосу", ну, честно, внутри все замирает. Ты идешь, ты чувствуешь только шаг и подбив карабина, больше тебя не волнует ничего. А когда ты стоишь, то вспоминаешь только о том, как твои деды защищали землю и города, чтобы ты сейчас жил и дышал", - сказал Булгаков.

Отбор во всадники

"Отбор у нас осуществляется более чем с 40 регионов. Естественно, преимущественно вот эти южные регионы ( Краснодарский край Ростовская область - ред.), которые славятся своими традициями верховой езды", - рассказал начальник группы кавалерийского почетного эскорта Александр Талько.

Вместе с тем, по его словам, зачастую солдат для езды на лошади учат с нуля, поскольку имеющих такой опыт до призыва приходит очень мало, и для того, чтобы всадник выехал на Соборную площадь и принял участие в разводе пеших и конных караулов проходит приблизительно два-три года.

Отношения всадника с лошадью

"Благодаря слаженным действиям всадника и лошади, многочисленным тренировкам достигается доверие лошади к всаднику. И в результате получается достигаемый результат. Он еще очень долго будет находиться в строю, также будет участвовать в различных мероприятиях", - сказал командир кавалерийского эскадрона Сергей Иваненко.

По его словам, у каждого всадника свой конь, который за ним закрепляется, а выбор происходит по принципу "к спокойному по характеру человеку желательно подбирается более импульсивная, и наоборот".

Различия службы тогда и сейчас

"На самом деле, наверное, нагрузки идут такие же. Даже вот сейчас, если проходят службу год, то количество, допустим, стрельб, оно только увеличивается. Надо успеть за год подготовиться к выполнению обязанностей для несения службы. Если раньше мы готовили, допустим, полгода, и только потом они начинали заступать, то сейчас все это сокращается. Интенсивно, будем говорить, век информации очень быстрый", - сказал ветеран-кремлевец Алексей Кулаковский

В своем напутственном слове солдатам ветеран-кремлевец пожелал им гордиться тем, что, служа в единственном в своем роде Президентском полку, они представляют всю страну перед иностранцами, а также профессионализма, мастерства и терпения.