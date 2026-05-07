18:00 07.05.2026 (обновлено: 18:09 07.05.2026)
СК России будет расследовать атаку БПЛА на Пермь

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи будут расследовать атаку украинских беспилотников на Пермь.
  • В результате атаки пострадал мирный житель, повреждены промышленный объект, многоквартирный дом и административное здание.
ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Следователи будут расследовать атаку украинских беспилотников на Пермь, где пострадал мирный житель, сообщил СК России.
"Следственный комитет России будет расследовать преступления. В результате атаки украинских беспилотников в Перми пострадал мирный житель. Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на промышленный объект в регионе совершен прилет вражеского беспилотника, также при атаке БПЛА пострадали многоквартирный дом и административное здание, травмирован один человек.
ПроисшествияРоссияПермьПермский крайДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
