Главного инженера предприятия на Колыме, где погибли рабочие, задержали

Главного инженера горнодобывающего предприятия в Магаданской области задержали.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восьми работников предприятия.