Главного инженера предприятия на Колыме, где погибли рабочие, задержали
13:23 07.05.2026
Главного инженера предприятия на Колыме, где погибли 8 рабочих, задержали

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главного инженера горнодобывающего предприятия в Магаданской области задержали.
  • Он подозревается в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели сотрудников.
  • 30 апреля в угольном карьере «Кадыкчанский» произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восемь работников предприятия.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восьми работников предприятия.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего и все лица, подлежащие привлечению к ответственности.
ПроисшествияРоссияМагаданская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
