В ОП предложили ввести контроль за социальными сетями школьников

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Контроль за активностью школьников в социальных сетях необходимо усилить из-за распространения деструктивного контента и отсутствия у детей понимания ответственности за публикации, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Гаспарян рассказал, что проблема распространения деструктивного контента среди школьников действительно существует и требует системного подхода.

"Тут может помочь только комплекс мер. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент. Поскольку добровольно никто ничего не делает, должен быть усилен контроль за социальными сетями", - сказал Гаспарян.

Также, по его мнению, важную роль должны играть школьные психологи, которые смогут объяснять детям границы допустимого поведения в интернете.