В Госдуме предложили создать карту мест, где можно жарить шашлык

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык.
- На такой карте планировалось бы отображать официально оборудованные пикниковые и мангальные зоны, информацию о возможности бронирования, а также сведения о временных ограничениях.
- Это позволит заранее понимать, где можно законно и безопасно организовать отдых, и поможет соблюдать требования пожарной безопасности.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутатов, информация о местах, где можно законно и безопасно жарить шашлык, остается разрозненной. Они отметили, что в разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила, а в период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" интерактивной карты мест, где гражданам разрешено жарить шашлык", - сказано в обращении.
Парламентарии добавили, что на такой карте можно было бы отображать официально оборудованные пикниковые и мангальные зоны, информацию о возможности бронирования, а также сведения о временных ограничениях, связанных с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит заранее понимать, где можно законно и безопасно организовать отдых, не тратить время на поиск информации на разных сайтах и избегать нарушений, связанных с использованием открытого огня в неположенных местах.
По их словам, это сделает пользование общественными пространствами более удобным и понятным, а также поможет лучше соблюдать требования пожарной безопасности.