Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать карту мест, где можно жарить шашлык - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 07.05.2026
В Госдуме предложили создать карту мест, где можно жарить шашлык

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" карту мест, где можно жарить шашлык

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве
Мужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык.
  • На такой карте планировалось бы отображать официально оборудованные пикниковые и мангальные зоны, информацию о возможности бронирования, а также сведения о временных ограничениях.
  • Это позволит заранее понимать, где можно законно и безопасно организовать отдых, и поможет соблюдать требования пожарной безопасности.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Приготовление шашлыка на дачном участке - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка
6 мая, 04:38
По словам депутатов, информация о местах, где можно законно и безопасно жарить шашлык, остается разрозненной. Они отметили, что в разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила, а в период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" интерактивной карты мест, где гражданам разрешено жарить шашлык", - сказано в обращении.
Парламентарии добавили, что на такой карте можно было бы отображать официально оборудованные пикниковые и мангальные зоны, информацию о возможности бронирования, а также сведения о временных ограничениях, связанных с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит заранее понимать, где можно законно и безопасно организовать отдых, не тратить время на поиск информации на разных сайтах и избегать нарушений, связанных с использованием открытого огня в неположенных местах.
По их словам, это сделает пользование общественными пространствами более удобным и понятным, а также поможет лучше соблюдать требования пожарной безопасности.
Мужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Нутрициолог рассказала, какие мясо и маринад лучше выбрать для шашлыка
6 мая, 03:33
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала