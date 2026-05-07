В Госдуме предложили создать карту мест, где можно жарить шашлык

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" интерактивную карту мест, где можно жарить шашлык.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, информация о местах, где можно законно и безопасно жарить шашлык, остается разрозненной. Они отметили, что в разных регионах и муниципалитетах действуют свои правила, а в период особого противопожарного режима ограничения дополнительно ужесточаются.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" интерактивной карты мест, где гражданам разрешено жарить шашлык", - сказано в обращении.

Парламентарии добавили, что на такой карте можно было бы отображать официально оборудованные пикниковые и мангальные зоны, информацию о возможности бронирования, а также сведения о временных ограничениях, связанных с пожароопасным сезоном и особыми противопожарными режимами.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит заранее понимать, где можно законно и безопасно организовать отдых, не тратить время на поиск информации на разных сайтах и избегать нарушений, связанных с использованием открытого огня в неположенных местах.