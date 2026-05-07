Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой
Специальная военная операция на Украине
 
04:59 07.05.2026 (обновлено: 08:25 07.05.2026)
Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой

В Запорожской области мужчина сбил украинский дрон, бросив в него шапку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Запорожской области Николай Аматов сбил украинский дрон шапкой.
  • Шапка попала в лопасти квадрокоптера, после чего дрон упал и сдетонировал.
  • Российские военные перехватили видеосигнал украинского дрона, но взять управление над ним не успели.
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Местный житель Николай Аматов недалеко от села Великая Знаменка Запорожской области сбил украинский дрон, бросив в него шапку, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"За местным жителем Николаем Аматовым погнался украинский дрон, мужчина не растерялся и бросил в него шапкой, она попала в лопасти квадрокоптера, после чего он упал и сдетонировал в нескольких метрах от него", - сказал собеседник агентства.
Он предоставил видео, на котором украинский дрон заходит для удара по гражданскому мужчине, в последний момент он снимает шапку и бросает в БПЛА, после этого сигнал с дрона обрывается.
Силовик добавил, что российские военные перехватили видеосигнал украинского дрона, но взять управление над ним не успели.
