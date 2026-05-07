Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Местный житель Николай Аматов недалеко от села Великая Знаменка Запорожской области сбил украинский дрон, бросив в него шапку, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"За местным жителем Николаем Аматовым погнался украинский дрон, мужчина не растерялся и бросил в него шапкой, она попала в лопасти квадрокоптера, после чего он упал и сдетонировал в нескольких метрах от него", - сказал собеседник агентства.

Он предоставил видео, на котором украинский дрон заходит для удара по гражданскому мужчине, в последний момент он снимает шапку и бросает в БПЛА, после этого сигнал с дрона обрывается.