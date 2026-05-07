06:15 07.05.2026 (обновлено: 09:16 07.05.2026)
Все работники шахты "Алардинская" вышли на поверхность

© МЧС Кузбасса/MAX — Обстановка у шахты "Алардинская" в Кузбассе, где произошло задымление
Обстановка у шахты "Алардинская" в Кузбассе, где произошло задымление
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На шахте «Алардинская» в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа.
  • Все работники шахты «Алардинская» вышли на поверхность, пострадавших нет.
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Все работники шахты "Алардинская" вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. Прокуратура и СК Кузбасса организовали проверки.
"Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет", – сообщили РИА Новости в министерстве.
