КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Все работники шахты "Алардинская" вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. Прокуратура и СК Кузбасса организовали проверки.
"Все работники шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет", – сообщили РИА Новости в министерстве.