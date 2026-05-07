В Кузбассе на шахте "Алардинская" загорелась кабельная продукция

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание кабельной продукции произошло на шахте "Алардинская" в Кузбассе, сообщила прокуратура Кемеровской области - Кузбасса.

Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам.