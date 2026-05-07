В Кузбассе на шахте "Алардинская" загорелась кабельная продукция

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло возгорание кабельной продукции.
- Из-за возгорания на шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка вывели на поверхность по запасным выходам.
- Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса организовала проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возгорание кабельной продукции произошло на шахте "Алардинская" в Кузбассе, сообщила прокуратура Кемеровской области - Кузбасса.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам.
"Сегодня, 7 мая, на шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что по данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности, по ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
В Кузбассе горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская"
17 апреля, 09:25