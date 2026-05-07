В Кузбассе начали проверку после ЧП на шахте "Алардинская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На шахте «Алардинская» в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа.
- 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам, на данный момент на поверхность выведены 106 человек, пострадавших среди них нет.
- Следователи следственного управления СК по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту инцидента.
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Следователи следственного управления СК по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту инцидента на шахте "Алардинская", сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. На данный момент на поверхность выведены 106 человек, пострадавших среди них нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку.
"Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и руководство территориального следственного отдела", – говорился в сообщении.