В Кузбассе начали проверку после ЧП на шахте "Алардинская"

Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. На данный момент на поверхность выведены 106 человек, пострадавших среди них нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку.