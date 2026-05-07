Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за ЧП на шахте "Алардинская"

КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту превышения уровня угарного газа на шахте "Алардинская" в Кузбассе, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, горняков выводят на поверхность по запасным выходам.