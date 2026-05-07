Анна Семенович высказалась об артистах, покинувших Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости высказалась об артистах, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, отметив, что произошел "естественный отбор" - со страной остались те, кто по-настоящему любит свою Родину.
"Это их право - жить, где они хотят: уехали и уехали - как говорится, скатертью дорожка. Мне кажется, со страной остался тот, кто искренне любит страну, кто радеет за Россию, кто поддерживает бойцов. Этим людям однозначно надо держаться вместе", - сказала она, говоря об уехавших артистах.
Семенович отметила, что России нужны ее верные граждане, которые переживают как хорошие, так и тяжелые времена вместе со своей страной. Артистка назвала проверку сложной ситуацией "естественным отбором".
"Тот, кто любит Россию - тот здесь. Тот, кто любит - тот никогда не бросит. А тот, кто никогда не любил, знаете, такие женихи нам и не нужны", - подчеркнула она.
Многие артисты отечественной эстрады приняли решение покинуть Россию после начала проведения специальной военной операции. Среди них Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Андрей Макаревич*, Константин и Валерий Меладзе и другие.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
