Семенович назвала себя достоянием России и угрозой нацбезопасности Украины

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости заявила, что представляет угрозу национальной безопасности Украины, потому что является достоянием России.
"Вы знаете, я такая красивая женщина, что я угроза для всех. Был смешной мем, что я - достояние России. Это да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я - достояние России, а значит - и угроза для Украины", - сказала Семенович, отвечая на вопрос о том, ощущает ли она себя угрозой нацбезопасности Украины.