Семенович назвала себя достоянием России и угрозой нацбезопасности Украины
10:50 07.05.2026

Семенович назвала себя достоянием России и угрозой нацбезопасности Украины

  • Анна Семенович заявила, что является достоянием России и угрозой национальной безопасности Украины.
  • В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости заявила, что представляет угрозу национальной безопасности Украины, потому что является достоянием России.
"Вы знаете, я такая красивая женщина, что я угроза для всех. Был смешной мем, что я - достояние России. Это да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я - достояние России, а значит - и угроза для Украины", - сказала Семенович, отвечая на вопрос о том, ощущает ли она себя угрозой нацбезопасности Украины.
После начала спецоперации певица поддержала ее. Семенович неоднократно посещала зону проведения СВО, в частности Луганск и Донецк, чтобы поддержать российских бойцов. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины.
