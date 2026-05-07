В Самаре приостановили движение транспорта из-за ракетной опасности

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности, занятия в школах перенесены с первой на вторую смену, сообщил глава города Иван Носков.
"Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный. Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену, в очном формате", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
Утром в Самарской области была объявлена ракетная опасность, продолжает действовать беспилотная опасность.
