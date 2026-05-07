Один из рыбаков отметил, что стоимость такой рыбы может быть около 8 тысяч рублей.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки вечером в четверг, сообщил РИА Новости очевидец Владимир Нишуков.

"Я ехал где-то в районе шести часов (вечера - ред.) по набережной со стороны Киевского вокзала и увидел, как стоит толпа человек из шести. Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, что запечатлено на видео", - рассказал Нишуков.

На видео, которым поделился очевидец, видно, как с помощью сачка рыбаки тянут большую рыбу из Москвы-реки.

"Сказали, что на вес это примерно килограммов 25. Что с ним они делать будут дальше - непонятно", - подчеркнул Нишуков.

По его словам, рыбаки заявили, что продавать рыбу они точно не будут.