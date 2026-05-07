МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки вечером в четверг, сообщил РИА Новости очевидец Владимир Нишуков.
"Я ехал где-то в районе шести часов (вечера - ред.) по набережной со стороны Киевского вокзала и увидел, как стоит толпа человек из шести. Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, что запечатлено на видео", - рассказал Нишуков.
На видео, которым поделился очевидец, видно, как с помощью сачка рыбаки тянут большую рыбу из Москвы-реки.
"Сказали, что на вес это примерно килограммов 25. Что с ним они делать будут дальше - непонятно", - подчеркнул Нишуков.
По его словам, рыбаки заявили, что продавать рыбу они точно не будут.
"Хотя кто-то интересовался из окружающих, сколько такой может стоить. Мужчины сказали тысяч 8 - с большой-большой гордостью. И один из них задумчиво сказал: "Все, что водится в Волге, водится и в Москве-реке", - добавил очевидец.