20:27 07.05.2026 (обновлено: 20:38 07.05.2026)
Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки, сообщил очевидец Владимир Нишуков.
  • Один из рыбаков отметил, что стоимость такой рыбы может быть около 8 тысяч рублей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки вечером в четверг, сообщил РИА Новости очевидец Владимир Нишуков.
"Я ехал где-то в районе шести часов (вечера - ред.) по набережной со стороны Киевского вокзала и увидел, как стоит толпа человек из шести. Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, что запечатлено на видео", - рассказал Нишуков.
На видео, которым поделился очевидец, видно, как с помощью сачка рыбаки тянут большую рыбу из Москвы-реки.
"Сказали, что на вес это примерно килограммов 25. Что с ним они делать будут дальше - непонятно", - подчеркнул Нишуков.
По его словам, рыбаки заявили, что продавать рыбу они точно не будут.
"Хотя кто-то интересовался из окружающих, сколько такой может стоить. Мужчины сказали тысяч 8 - с большой-большой гордостью. И один из них задумчиво сказал: "Все, что водится в Волге, водится и в Москве-реке", - добавил очевидец.
