Телеканал RT получил награду на Международной конференции СМИ в Танзании.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Телеканал RT получил награду за контент на языке суахили на Международной конференции СМИ в Танзании, сообщили в RT.
"RT получил престижную награду в Танзании, где прошла ежегодная Международная конференция СМИ, работающих на суахили - одном из значимых языков Африканского континента. Телеканал удостоился приза за контент на этом языке", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".
В регионе особой популярностью пользуются программы RT, посвященные Африке, в том числе "Африка Лумумбы", "Настоящая Африка" и "Африка: наследие великих".