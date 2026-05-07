Ростех в 2025 году начал поставлять в войска новую РСЗО "Сарма"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Ростех" начал поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма" в 2025 году, сообщил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.