РПЛ утвердит систему распределения средств между клубами перед сезоном

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) утвердит систему распределения средств между футбольными клубами перед началом нового сезона, заявил РИА Новости президент лиги Александр Алаев.

РПЛ в середине апреля сменила титульного спонсора, а также продлила контракт с беттинг-партнером лиги. Оба соглашения рассчитаны на четыре года.

"Для начала нужно подписать всех спонсоров, затем определить систему распределения средств, которая может меняться. После этого система распределения средств должна быть утверждена клубами накануне старта нового сезона. Надеюсь, будут кое-какие новинки", - сказал Алаев, отвечая на вопрос о сумме призовых победителю чемпионата России в следующем сезоне.

"Уже есть новинки, которые были введены, - это и распределение достаточно серьезных средств от работы с медиа, и KPI по посещаемости. На мой взгляд, они сработали отлично", - отметил собеседник агентства.