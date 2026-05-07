14:41 07.05.2026
Глава "Ростеха" рассказал Путину о росте выручки в четыре раза за десять лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростех" увеличил выручку за 10 лет в четыре раза, сообщил Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.
  • Госкорпорация утвердила новую стратегию до 2036 года, которая увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Ростех" в рамках стратегии до 2025 года увеличил выручку за 10 лет в четыре раза и утвердил новую стратегию до 2036 года, которая увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас завершился год, я хотел бы подвести итоги. В 2025 году завершился цикл предыдущей десятилетней Стратегии (развития на период до 2025 года - ред.). В целом, можно сказать, мы ее успешно выполнили. На презентации показано, что выручка за 10 лет выросла в четыре раза, темпы роста с 2015 года были 14,8%", - сказал Чемезов.
Он отметил, что росла и гражданская продукция: по итогам 2021 года на 45,5%. Это, по словам главы "Ростеха", был самый высший показатель. Но потом, к сожалению, этот показатель стал падать, потому что стал значительно расти гособоронзаказ и в относительном выражении выручка гражданской продукции стала меньше, хотя в абсолютных цифрах она продолжает расти каждый год, пояснил он.
"В 2025 году мы утвердили новую Стратегию до 2036 года, которая тесно увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития. Учитываем изменения внешних условий", - сообщил глава "Ростеха".
"Корпорация определила набор своих ключевых целей: это полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества и, конечно, рост гражданской продукции", - указал Чемезов.
Он добавил, что не остались вне фокуса внимания и социальные показатели, а также цифровизация и роботизация производства.
