ЦБ сообщил о снижении напряженности на рынке труда

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России зафиксировал появление более выраженных признаков снижения напряженности на рынке труда.

Дефицит кадров снижается, но рынок труда остается жестким: безработица сохраняется на историческом минимуме, а рост заработных плат превышает рост производительности труда.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Банк России фиксирует появление более выраженных признаков снижения напряженности на рынке труда, но при этом он пока остается жестким, следует из резюме обсуждения ключевой ставки.

"На рынке труда появились более выраженные признаки снижения напряженности", - говорится там.

Планы бизнеса по найму сотрудников и индексации заработных плат в 2026 году стали более сдержанными, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сократилась и достигла минимальных значений с второго квартала 2023 года, снизились сроки закрытия вакансий по сравнению с уровнями 2023-2025 годов, это указывало на постепенное ослабление давления со стороны рынка труда на издержки компаний, сообщает регулятор.

"При этом рынок труда пока оставался жестким. Безработица сохранялась на историческом минимуме, а рост заработных плат по‑прежнему устойчиво превышал рост производительности труда", - сообщается в материале.

Хотя дефицит кадров снижается, многие компании испытывают нехватку персонала, при этом другие не спешат высвобождать сотрудников - в предыдущие годы они столкнулись с нехваткой рабочей силы, поэтому стремятся удерживать персонал даже при снижении спроса на свою продукцию, так как опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложно.

"В результате формируется недостаточно эффективное распределение рабочей силы. Одни компании, наблюдающие рост спроса и готовые наращивать выпуск, не могут этого сделать из‑за дефицита персонала, а другие – продолжают нести издержки по его удержанию", - поясняет регулятор.