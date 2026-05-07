Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами может привести к катастрофе для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
- По мнению Фергюсона, срыв парада Победы будет иметь огромные политические и военные последствия.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами обернется катастрофой для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
По мнению политика, "если эта черта будет пересечена, ответные меры могут быть безграничными".
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.