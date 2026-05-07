Рейтинг@Mail.ru
"Черта будет пересечена". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 07.05.2026 (обновлено: 23:14 07.05.2026)
"Черта будет пересечена". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад

Фергюсон: угроза Зеленского атаковать парад Победы 9 мая будет иметь последствия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами может привести к катастрофе для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
  • По мнению Фергюсона, срыв парада Победы будет иметь огромные политические и военные последствия.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами обернется катастрофой для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
"Если это произойдет, то будет означать опасный сдвиг в конфликте. <…> 9 Мая — одно из самых символичных национальных событий для России, поэтому любые срывы мероприятия будут иметь огромные политические и военные последствия", — написал он в соцсети X.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Меняют города". Депутат Рады выступил с жестким предупреждением об Украине
Вчера, 14:55
По мнению политика, "если эта черта будет пересечена, ответные меры могут быть безграничными".
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая, заявил МИД
Вчера, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЕреванВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаПарад Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала