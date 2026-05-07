В России с начала СВО погибли 85 детей, заявила Львова-Белова

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала СВО в России погибли 85 детей, 503 ребенка были ранены, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она отметила, что провела встречу со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье.
"Прежде всего, говорили о детях погибших, о детях раненых. У нас с начала специальной военной операции 85 детей погибло, 503 ребенка были ранены. Говорили о том, что растет количество детей, которые завербованы украинской стороной, вовлечены в экстремистскую деятельность", - сказала Львова-Белова в интервью ИС "Вести".