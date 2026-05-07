Пятерых россиян освободили из мошеннических колл-центров Мьянмы в 2025 году - РИА Новости, 07.05.2026
10:15 07.05.2026
Пятерых россиян освободили из мошеннических колл-центров Мьянмы в 2025 году

Полицейская машина в Мьянме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятеро россиян освободили из мошеннических колл-центров Мьянмы в 2025 году.
  • Двух освобожденных россиянок передали сотрудникам посольства России в Таиланде, они благополучно вернулись на родину.
  • Работу мошеннических колл-центров пресекли мьянманские военные.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пятеро россиян были освобождено из мошеннических колл-центров Мьянмы в 2025 году благодаря сотрудничеству полицейских подразделений двух стран, сообщила пресс-служба МВД РФ.
"В 2025 году благодаря работе правоохранительных органов двух государств из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы были освобождены пятеро россиян", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Во вторник российское посольство в Мьянме сообщило, что еще две освобожденных из мошеннических колл-центров россиянки были переданы сотрудникам посольства России в Таиланде. Потерпевшим оказали помощь в оформлении документов, гражданки благополучно вернулись на родину.
Россиянок удалось освободить после того, как работа этих колл-центров была пресечена мьянманскими военными, тогда же потерпевшие смогли обратиться за помощью к представителю МВД России в Мьянме, отметили в министерстве.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал агентству, что, как правило, когда сотрудники российской дипмиссии, работающие на консульском направлении, получают информацию о присутствии того или иного гражданина РФ в районе Мьянмы, где расположены колл-центры, и посольство получает сигнал о том, что этот гражданин или гражданка очень хочет вернуться на родину, начинают совместно с таиландскими и мьянманскими партнерами готовить освобождение этого россиянина или россиянки.
