Пятерых россиян освободили из мошеннических колл-центров Мьянмы в 2025 году

Россиянок удалось освободить после того, как работа этих колл-центров была пресечена мьянманскими военными, тогда же потерпевшие смогли обратиться за помощью к представителю МВД России в Мьянме, отметили в министерстве.

Ранее в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал агентству, что, как правило, когда сотрудники российской дипмиссии, работающие на консульском направлении, получают информацию о присутствии того или иного гражданина РФ в районе Мьянмы, где расположены колл-центры, и посольство получает сигнал о том, что этот гражданин или гражданка очень хочет вернуться на родину, начинают совместно с таиландскими и мьянманскими партнерами готовить освобождение этого россиянина или россиянки.