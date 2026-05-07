В России расширят список оснований для аннулирования водительских прав

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С 1 марта 2027 года в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения, выяснило РИА Новости.
Как следует из документов правительства, с которыми ознакомилось агентство, изменения коснутся случаев, при которых российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию.
По действующим нормам, если во время обязательного медосмотра у водителя обнаружат признаки заболевания, которое считается противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на обследование и лечение, а при подтверждении заболевания — на внеочередное обязательное медосвидетельствование.
Поправки обязывают водителя, получившего уведомление о необходимости такого медосвидетельствования, пройти его в течение трех месяцев. Если он этого не сделает, права будут считаться недействительными и подлежат аннулированию.
Само по себе наличие у водителя медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению автомобилем уже сейчас служит одним из оснований для аннулирования прав.