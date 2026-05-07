Рейтинг@Mail.ru
Число ИП в России приблизилось к пяти миллионам - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 07.05.2026
Число ИП в России приблизилось к пяти миллионам

Число зарегистрированных ИП в России за 2025 год выросло на семь процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда
Работа налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Работа налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России за 2025 год выросло на 7% и к началу 2026 года достигло почти 5 миллионов.
  • Увеличению числа индивидуальных предпринимателей способствуют такие факторы, как удобство сервиса «Старт бизнеса онлайн» и упрощение процесса получения электронной подписи и открытия счета в банке.
  • Рост числа индивидуальных предпринимателей обусловлен также цифровизацией налогового администрирования, упрощением режимов работы и созданием более удобной предпринимательской среды.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России за 2025 год выросло на 7% и к началу 2026 года достигло почти 5 миллионов, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными Федеральной налоговой службы (ФНС).
Согласно представленным данным, количество россиян, подавших заявления на госрегистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, за прошлый год выросло на 7% или на 320 тысяч и составило 4,876 миллиона на начало 2026 года. В 2024 году число индивидуальных предпринимателей чуть превышало 4,5 миллиона.
Табличка на здании ФНС - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Число самозанятых в России за год выросло на четверть
5 мая, 01:33
Рост числа индивидуальных предпринимателей говорит о том, что бизнес стремится к легализации и прозрачности, заявила РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
"Работать неофициально – значит лишаться множества возможностей для роста: участия в закупках, получения кредитов, доступа к мерам господдержки, работы с крупными заказчиками, которые требуют документального оформления сделок", - пояснила она.
Кроме того, зарегистрировать бизнес сейчас гораздо легче, чем прежде - с помощью сервиса "Старт бизнеса онлайн" это можно сделать электронно, отметила Мемрук. "На общий показатель регистраций повлияло и удобство сервиса "Старт бизнеса онлайн" и то, что с августа 2025 года получить электронную подпись и открыть счет в банке стало проще благодаря мобильному приложению "Моя подпись"", - сказала аналитик.
Эксперимент "Старт бизнеса онлайн" начался 1 марта 2024 года. Желающий открыть бизнес может получить электронную подпись без личного присутствия и дистанционно открыть счет в кредитной организации. Эксперимент продлится до 1 марта 2027 года, участие в нем добровольное.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В ГД предложили установить правовой режим для впервые зарегистрированных ИП
4 мая, 04:48
Заметна также и роль маркетплейсов в росте числа индивидуальных предпринимателей, считает доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.
По его словам, маркетплейсы дают предпринимателю быстрый доступ к спросу и снижают порог входа в торговлю. "Но я бы не сводил всё только к ним: рост ИП - это результат сразу нескольких факторов, включая цифровизацию налогового администрирования, упрощение режимов работы и общий поворот экономической политики в сторону более удобной и понятной предпринимательской среды", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Путин подписал закон, облегчающий переход на уплату НДС
25 апреля, 10:48
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала