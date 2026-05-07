Число ИП в России приблизилось к пяти миллионам

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России за 2025 год выросло на 7% и к началу 2026 года достигло почти 5 миллионов.

Увеличению числа индивидуальных предпринимателей способствуют такие факторы, как удобство сервиса «Старт бизнеса онлайн» и упрощение процесса получения электронной подписи и открытия счета в банке.

Рост числа индивидуальных предпринимателей обусловлен также цифровизацией налогового администрирования, упрощением режимов работы и созданием более удобной предпринимательской среды.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России за 2025 год выросло на 7% и к началу 2026 года достигло почти 5 миллионов, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно представленным данным, количество россиян, подавших заявления на госрегистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, за прошлый год выросло на 7% или на 320 тысяч и составило 4,876 миллиона на начало 2026 года. В 2024 году число индивидуальных предпринимателей чуть превышало 4,5 миллиона.

Рост числа индивидуальных предпринимателей говорит о том, что бизнес стремится к легализации и прозрачности, заявила РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

"Работать неофициально – значит лишаться множества возможностей для роста: участия в закупках, получения кредитов, доступа к мерам господдержки, работы с крупными заказчиками, которые требуют документального оформления сделок", - пояснила она.

Кроме того, зарегистрировать бизнес сейчас гораздо легче, чем прежде - с помощью сервиса "Старт бизнеса онлайн" это можно сделать электронно, отметила Мемрук. "На общий показатель регистраций повлияло и удобство сервиса "Старт бизнеса онлайн" и то, что с августа 2025 года получить электронную подпись и открыть счет в банке стало проще благодаря мобильному приложению "Моя подпись"", - сказала аналитик.

Эксперимент "Старт бизнеса онлайн" начался 1 марта 2024 года. Желающий открыть бизнес может получить электронную подпись без личного присутствия и дистанционно открыть счет в кредитной организации. Эксперимент продлится до 1 марта 2027 года, участие в нем добровольное.

Заметна также и роль маркетплейсов в росте числа индивидуальных предпринимателей, считает доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.