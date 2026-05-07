Разработку широкофюзеляжного самолета не останавливали, заявил Алиханов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не останавливала разработку широкофюзеляжного самолета, ведется подготовка научно-технического задела.
- Минпромторг РФ совместно с авиакомпаниями, научным сообществом, Росавиацией и Минтрансом РФ ведет переговоры по формированию облика нового широкофюзеляжного самолета.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия никогда не останавливала разработку широкофюзеляжного самолета, в настоящее время ведется подготовка научно-технического задела в данной области, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Разработка технологий всегда ведется, мы их никогда не останавливали. Сейчас ведется разработка научно-технического задела для успешного начала опытно-конструкторских работ по созданию такой машины", - сказал министр, говоря о проекте широкофюзеляжного самолета.
Кроме того, Минпромторг РФ совместно с авиакомпаниями, научным сообществом, Росавиацией и Минтрансом РФ ведет активные переговоры по формированию облика нового широкофюзеляжного самолета.
Как напомнил Алиханов, класс широкофюзеляжных самолетов довольно широкий: это машины с количеством посадочных мест от 250 до 500. Такие самолеты могут как однопалубные, так и двухпалубные с разной компоновками и шириной фюзеляжа.
"Все, что их объединяет, – это два прохода между креслами в пассажирском салоне. Поэтому для того, чтобы не прогадать и дать авиакомпаниям действительно тот самолет, который им необходим, мы в настоящий момент очень активно обсуждаем требования к этой машине", - пояснил глава министерства.
Как сообщали РИА Новости в конце прошлого года в пресс-службе Минпромторга, реализация проекта широкофюзеляжного самолета является актуальной в России как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявлял, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.