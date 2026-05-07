Рейтинг@Mail.ru
Разработку широкофюзеляжного самолета не останавливали, заявил Алиханов - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 07.05.2026
Разработку широкофюзеляжного самолета не останавливали, заявил Алиханов

Алиханов: Россия никогда не останавливала разработку широкофюзеляжного самолета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный реактивный грузовой самолёт
Широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Широкофюзеляжный реактивный грузовой самолёт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не останавливала разработку широкофюзеляжного самолета, ведется подготовка научно-технического задела.
  • Минпромторг РФ совместно с авиакомпаниями, научным сообществом, Росавиацией и Минтрансом РФ ведет переговоры по формированию облика нового широкофюзеляжного самолета.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия никогда не останавливала разработку широкофюзеляжного самолета, в настоящее время ведется подготовка научно-технического задела в данной области, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Разработка технологий всегда ведется, мы их никогда не останавливали. Сейчас ведется разработка научно-технического задела для успешного начала опытно-конструкторских работ по созданию такой машины", - сказал министр, говоря о проекте широкофюзеляжного самолета.
Глава Минпромторга Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Алиханов раскрыл, сколько лет нужно для создания самолета с нуля
5 мая, 10:38
Кроме того, Минпромторг РФ совместно с авиакомпаниями, научным сообществом, Росавиацией и Минтрансом РФ ведет активные переговоры по формированию облика нового широкофюзеляжного самолета.
Как напомнил Алиханов, класс широкофюзеляжных самолетов довольно широкий: это машины с количеством посадочных мест от 250 до 500. Такие самолеты могут как однопалубные, так и двухпалубные с разной компоновками и шириной фюзеляжа.
"Все, что их объединяет, – это два прохода между креслами в пассажирском салоне. Поэтому для того, чтобы не прогадать и дать авиакомпаниям действительно тот самолет, который им необходим, мы в настоящий момент очень активно обсуждаем требования к этой машине", - пояснил глава министерства.
Как сообщали РИА Новости в конце прошлого года в пресс-службе Минпромторга, реализация проекта широкофюзеляжного самолета является актуальной в России как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявлял, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.
Пассажирский самолет Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Алиханов рассказал о "детских болезнях" самолетов
5 мая, 09:17
 
РоссияАнтон АлихановВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала